حقيقة بناء أكبر برج في إفريقيا بمنطقة مثلث ماسبيرو

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قال خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الشركات بدأت في تطوير العشوائيات قبل عام 2019، أي قبل الموعد المحدد لها، معقبًا: "نحاول أن نسبق الخطة الزمنية التي وضعت لتطوير العشوائيات".



وأكد "صديق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أنه تم بناء جدار المصداقية بين الدولة والمواطن الذي هدم منذ فترة.



ونفى شائعة بناء أكبر برج في إفريقيا في منطقة مثلث ماسبيرو، قائلًا: "ننافس حاليًا على كل شيء عالمي، ولكن الكتلة المساحية في منطقة ماسبيرة صعبة لإقامة أكبر برج في إفريقيا".



وأضاف أنه في خلال 30 شهر سيعود أهالي مثلث ماسبيرو إلى مساكنهم في المثلث، موضحًا أن حوالي ألف أسرة سيعودوا إلى ماسبيرو بعد تطويره، مستكملًا: "تم تحقيق رغبات كل أهالي ماسبيرة، ونجحنا في الوصول لاتفاق معهم"

