مجلس حلبية يحسم مصير مصطفى يونس مع المصري

حسم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية مصير مصطفى يونس المدير الفني المؤقت للفريق والذي تولي المهمة بعد إقالة ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق.





وقرر مجلس إدارة النادي البورسعيدي الإبقاء على مصطفى يونس في الجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس الليبي.





واتفق مجلس إدارة المصري وسمير حلبية رئيس النادي مع المدرب إيهاب جلال على بقاء مصطفى يونس في منصبه كمدير للكرة ، ووافق إيهاب جلال على طلب النادي البورسعيدي.





وقام مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بدفع قيمة الشرط الجزائي للمدرب إيهاب جلال، والذي تبلغ قيمته خمسون ألف دولار، تمهيداً لتولي تدريب الفريق خلال أيام بعد موافقة جلال على العودة من جديد للدوري المصري عبر بوابة بورسعيد.





ويتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي في الوقت الحالي مصطفى يونس لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد عقب إقالة ميمي عبد الرازق من تدريب الفريق بسبب سوء نتائج المباريات في الدوري الممتاز.

وقاد مصطفى يونس المصري في ثلاث مباريات أمام الإنتاج الحربي والزمالك والداخلية ، وتعادل سلبياً مع الأول، ثم خسر من الزمالك بثنائية، وتعادل مع الداخلية إيجابياً بهدف لكل منهما.

ويستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره ساليتاس البوركيني ، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد المصري ببورسعيد في الرابعة والنصف عصر السبت المقبل.



