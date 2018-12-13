دوا ليبا تحيي حفلا ناجحا بمدينة شيكاغو للكريسماس (صور)
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:42 م
أحمد جمال أحمد
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نشرت النجمة الشابة دوا ليبا لقطات لها من حفلها الغنائي الأخير بمدينة شيكاغو، والذي جاء ضمن حفلات جولتها الفنية الشتوية لموسم الكريسماس.
وافتتحت دوا حفلها بمجموعة من أشهر أغنياتها، ومنها new rules، كما تلقت ترحيبا حارا من الجمهور الذي هنئها بجوائزها بحفل جوائز mtv VMA.
ومن المقرر أن تحيي مجموعة من الحفلات بعدد من المدن الأمريكية من تنظيم راديو KISS FM.
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