بورصة أمريكا تفتح مرتفعة بدعم آمال تحسن الأحوال التجارية

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الخميس، وقادت المكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا، مع استمرار تعزز المعنويات بفضل علامات على إحراز تقدم في حل الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.





وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 48.59 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 24575.86 نقطة.





وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.63 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 2658.70 نقطة.





وصعد المؤشر ناسداك المجمع 36.97 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى 7135.28 نقطة.