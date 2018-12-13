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كارول سماحة تطبع قبلة على خد ماجدة الرومي في عيد ميلادها

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:30 م
كارول سماحة تطبع قبلة على خد ماجدة الرومي في عيد ميلادها
كارول سماحة
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الفجر الفنى
 
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في لافتة جميلة منها، قامت الفنانة كارول سماحة بتهنئة سيدة الطرب العربي ماجدة الرومي والتي يحل اليوم عيد ميلادها الـ 62.


ونشرت كارول، صورة عبر صفحتها الرسمية بموقعي إنستجرام وتويتر،  وهي تقبل ماجدة الرومي، معلقة: "عيد ميلاد سعيد للصوت اللذي ألهمني في سنوات المراهقة وألهم جيلا كاملا، لقد تأثرت بطيبتك وإنسانيتك".


وتابعت: "يكاد يكون من النادر في الوقت الحاضر الحصول على فنان حقيقي مع هذه الصفات الرائعة، ليبارك الله في كل أوقاتك الرائعة".

 

الجدير بالذكر أن الفنانة ماجدة الرومي من مواليد 13 ديسمبر 1956، بكفر شيما بلبنان، وهي ابنة الموسيقار حليم الرومي مكتشف المطربة الكبيرة فيروز.

كارول سماحة تطبع قبلة على خد ماجدة الرومي في عيد ميلادها
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