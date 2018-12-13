"الكحرتة في مشهد".. نجمان اعتمد على نفسهما منذ الصغر (صورة نادرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للفنانين تامر حسني وخالد سليم، أثناء دراستهما في كلية التربية الموسيقية، عندما كانا يحلما بأن يصبحا نجوما كبارا.





وكان الفنان تامر حسني قد وصف أيام طفولته، بأنها أقرب لشخصية الطفل "بندق" التى أداها فى فيلم "خط النهاية" مشروع تخرج الإعلامى عمرو الليثى من المعهد العالى للسينما، وحكى تامر عن مشهد وقوف الطفل بندق أمام أحد محلات الملابس ينظر إليها ويحدث نفسه: "أنا نفسى أشترى الطقم ده"، وذكر أنه عاش الشخصية لأنها قريبة إلى ما لاقاه من مآس فى طفولته.





كما ساهم انفصال والدي تامر على أن يعيش حياة قاسية أكبر من عمره، فصار كبيرا مذ كان طفلا، فاضطر إلى النزول إلى سوق العمل فى سن صغيرة.





وقال تامر إنه عمل في "سوبر ماركت"، ومندوب مبيعات يتجول على قدميه لبيع منتجاته، بنزينة، فاعل في المعمار" لأن أسرته كانت دون دخل فكان عليه أن يكون رجل البيت، ويعود كل يوم بالأموال ليعطيها لأمه".





وكانت معاناة تامر حسني، في الصغر حافزا على النجاح، بأن أصبح مسئولا يتحمل مسئولية أسرة فى رقبته، لكن رغم الظروف القاسية كان تامر يشعر بأنه سيكون مشهورا يومًا ما، فأقنعته أمه أن يلتحق بمعهد "الكونسرفتوار" رغم ولعه بكرة القدم فى ذلك الوقت، لكنه التحق بكلية الإعلام، ولم يكن بمقدور تامر وأمه الإنفاق على تعليمه، فتولت مصاريف دراسته أم أحد أصدقائه بالكلية، ليصبح بعد سنوات نجم الجيل تامر حسنى الذى يلتف حوله المعجبون لالتقاط صورة معه.



