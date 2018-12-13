الأحد.. الباحث محمد سعودي في ندوة "الإعلام البديل والإعلام التقليدي"





تواصل مؤسسة بنت الحجاز الثقافية مسيرتها الفكرية، بالتعاون مع ملتقي السرد العربي، بندوتها الثانية بعنوان "بين الإعلام التقليدي والإعلام البديل"، بمشاركة الإعلامي الكبير د.عادل النادي والباحث محمد سعودي الصحفي باليوم السابع.





وتناقش الندوة الثقافية تأثير الإعلام الجديد في الرأي العام، ومنافسته الشرسة أمام وسائل الإعلام التقليدي (الصحافة والتليفزيون)، ومستقبل الصحافة الورقية والتحديات التي تواجه الإعلام التقليدي بصفة عامة.





وقال الباحث محمد سعودي، إن الإعلام البديل مثل السوشيال ميديا بات يهدد عرش الإعلام التقليدي- الصحافة الورقية والتليفزيون والراديو- خاصة مع تزايد انتشاره بين الشباب العربي وارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت بشكل مستمر، مشيرا إلى أن هناك إحصائيات توضح مدى قوة وانتشار الإعلام الجديد أمام الإعلام التقليدي، سيكشف عنها فى الندوة الثقافية التي تقيمها مؤسسة بنت الحجاز الثقافية.





جدير بالذكر أن محمد سعودي، حصل مؤخرا على الماجستير في الإعلام بدرجة امتياز من كلية الإعلام جامعة القاهرة بعد إتمام دراسة بعنوان "الأُطر الإخبارية للقضايا السياسية الداخلية بقنوات اليوتيوب الخاصة بالصحف المصرية ودورها في تشكيل اتجاهات الشباب نحو هذه القضايا".



