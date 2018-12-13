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جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القطن التشادي

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:14 م
جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القطن التشادي
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أحمد الهواري
 
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أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، قائمة فريقه التي ستواجه القطن التشادي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.


وجاءت قائمة الفريق الأبيض على النحو التالي :


حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام  وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وكاسونجو.

ويغيب كل من محمود حمدي الونش وأيمن حفني للإصابة وأحمد مدبولي وأحمد أبو الفتوح ومحمود دونجا لأسباب فنية.

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