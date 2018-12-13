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مينا صلاح عن تحمل الفتاة مصاريف الخروج مع خطيبها: "الحياة مشاركة"

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:12 م
مينا صلاح عن تحمل الفتاة مصاريف الخروج مع خطيبها: الحياة مشاركة
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هدى عبدالرازق
 
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قال مينا صلاح، الصحفي ببوابة الفجر، إنه لا يرى مانع أن تتحمل خطيبته تكاليف خروجهما معا، معقبًا: "لو موجودين في مكان وهى عزمتني.. عادي جدا".

وأشار "صلاح"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن هناك فتيات يقيمون كل شيىء بالمادة، وهم من سيرون أن الخطيب هو من يجب أن يتحمل كل الأعباء المادية، وهناك فتيات يرون "لو عزمت خطيبها ده تعبير عن حبها".

وأعرب عن رفضه أن تتحمل الفتاة مصروفات الخروج مع خطيبها كل مرة، مضيفا: "الحياة مشاركة مرة البنت مرة الولد مش هتفرق"، متابعا: "القفة أم ودنين يشيلوها اتنين، ولازم نتشارك".
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