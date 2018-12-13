محافظ الإسماعيلية نسعى لحل جميع مشكلات السائقين



وخلال اللقاء أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تدخر وسعا فى التواصل والتفاعل مع جميع النقابات العمالية والمهنية من أجل تحقيق المصلحة العامة للجميع وأشار ألى أننا نسعى لحل جميع المشكلات والقضايا المتعلقة بشؤن السائقين وتوفيق أوضاعهم جميعا وفقا للقانون.



كما أصدر محافظ الإسماعيلية قرارا بحظر ومنع جميع السيارات الملاكى ذات نفس لون التاكسى "البرتقالي" من ممارسة العمل بالأجرة لنقل الركاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين بالإضافة الى بحث ودراسة إيجاد حل جذرى لمشكلة سيارات السرفيس وقصر تغيير خطوط السير عن طريق النقابة فقط ودراسة مشكلة عدم وجود عدادات للسيارات الأجرة بالتنسيق مع ادارة المرور.



كما أكد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة وضع آلية خاصة لتحديد أماكن لركن السيارات والانتظار بعيدا عن الطرق والشوارع الرئيسية والميادين لمنع اعاقة الحركة المرورية.



يأتي ذلك فى استجابة من اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية لمطلب مجلس ادارة السائقين بعقد لقاء معه لبحث ومناقشة كافة المشكلات والموضوعات المتعلقة بالسائقين ومواقف السيارات وما يتعلق بشأن حركة نقل الركاب.



عقد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع أعضاء نقابة السائقين بمقر النقابة وفى حضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، والعميد حمدى عبد النبى مدير إدارة مرور الإسماعيلية، والمهندس مارون اسحاق استشاري التخطيط المرور، ونورهان سيد عيد رئيس حى ثالث، وأشرف مصطفى نقيب السائقين بالمحافظة، ومحمد جمعة الأمين العام للنقابة وجميع أعضاء مجلس ادارة النقابة، ومحمد راشد مدير عام مشروع المواقف بالمحافظة.