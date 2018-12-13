"حبوب الحب".. ما لاتعرفه عن مخدر الآيس

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط 2 كيلو جرام من مخدر الآيس واردة من تركيا عن طريق البريد السريع، وذلك بعد التنسيق واستصدار الأذون اللازمة من المستشار المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة.

وبعد ضبط كمية منه، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن مخدر الآيس، خلال السطور التالية.

1- الآيس عبارة عن منشط قوى للجهاز العصبى درجة إدمانه نفسى شديد وجسمى متفاوت.

2- يحمل عدة أسماء مثل "كوارتز - جلاس - شابو".

3- يعتبر من عائلة ميثامفيتامين.

4- يصنع من مركبات كيميائية فى المعامل، وهو ناصع البياض بللورى مثل حبيبات الثلج.

5- يمكن التعرف على المتعاطى لهذا المخدر، عن طريق ظهور العديد من العلامات أبرزها الميل إلى اليقظة وعدم الرغبة فى النوم، وفقدان الشهية للطعام، وإحداث اضطرابات نفسية متفاوتة فى السلوك الإنسانى.

6- له بعض الآثار المترتبة على تعاطيه، أبرزها الاضطرابات العصبية المستمرة وخاصة فى حالة عدم التعاطى، والاكتئاب النفسى الشديد فى حالة الانقطاع، وخلل فى وظائف العديد من إفرازات الغدد الجسمية، وفقدان القدرة على التركيز وضعف الذاكرة وخاصة فى حالة الانقطاع عن تعاطيه.

7- أول من أدخل مخدر الايس لمصر، تاجر أخشاب شهير،نجح منذ سنوات فى تهريبه عبر كونتنرات الخشب عن طريق أكثر من ميناء، وكان يوزعه على أصدقائه فى "جلسات مزاج" بمناطق العجوزة وبعض الاماكن الراقية.

8- يساهم هذا المخدر فى زيادة القدرة الجنسية، فضلاً عن منح متعاطيه حالة مزاجية مؤقتة..

9- يعتبر "الآيس" منبها للجهاز العصبى المركزى وله تأثيرات بدنية ونفسية وعصبية ويسبب النشوة والشعور بالسعادة للمدمن واليقظة والحضور وذلك فى بداية تناوله، مع زيادة الإحساس بوجود طاقة داخلية زائدة فى جسم الإنسان حتى يعتقد المدمن ويبدو من فرط نشاطه وعلاقاته أنه فراشة اجتماعية، وكان يُعطى قبل ذلك للتخسيس، وأطلق عليه البعض "حبوب الحب".

10- يتسبب كثرة تعاطى "الآيس" فى حدوث هبوط فى القلب أو سكتة دماغية أو أمراض نفسية خطيرة قد تدفع المدمن إلى الانتحار نتيجة للتغير الحاد الذى يحدث فى حالته المزاج.