مشاهدة الحلقة 127 ارطغرل مترجمة بالعربية الآن على موقع النور أونلاين وتردد دعوة واليرموك والشرق

تصدر مسلسل "قيامة أرطغرل" نسب الأعمال الأعلى مشاهدة في الدراما التركية أمس، الأربعاء، بحسب موقع gecce التركى.

وحل في المركز الثاني ضمن القائمة مسلسل البحر الأسود، الذى شهد تراجعا هذا الأسبوع بعدما كان يحتل المركز الأول خلال الفترات الماضية.

وجاء في المركز الثالث "لا يسمح للأطفال" على مستوى الأعمال الدرامية، أما على مستوى المواد الإعلامية فقد احتل مركزا متاخرا للغاية وهو الـ 17.





تردد القنوات الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل





الترددات الصحيحة لمجموعة القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل مترجمة باللغة العربية على النايل سات هناك مجموعة قنوات لها حق العرض باللغة العربية تعرف عليها الآن:-



اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي









الحلقة 127 من مسلسل قيامة ارطغرل حصريًا عبر موقع النور





تفاصيل مسلسل قيامة ارطغرل

جدير بالذكر أن مسلسل ارطغرل هو مسلسل يتحدث عن غازي مسلم، تركي، قام بتوحيد القبائل المسلمة، في إطار تاريخي تشويقي، في القرن 13 الميلادي، بظهور قبائل التركمان بعد توحيدها، بينما كان كل من الروم والمغول يتنافسان ويتشاجران على الفوز بكرسي الحكم، الولاية، وضعف شديد في حكم الدولة العباسية، دولة المسلمين، وقد بحث الغازي عن مقرا لقبائله، للنجاة من أكبر أعداء كانت تغير عليهم، قبائل الروم والمغول.







وعاد مسلسل "قيامة أرطغرل" إلى الشاشة من جديد في موسمه الرابع، وسط انتظار عدد كبير من محبي هذا العمل الرائع الذي حقق نجاجًا كبيرًا لدى عرضه في مواسمه السابقة

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أبطال مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

الممثل إنجين ألتان دوزباتان يقوم بدور أرطغرل. الممثلة إسراء بيلقيتش تؤدي دور حليمة خاتون. الممثلة هوليا دراجان تقوم بدور الأم هايماه. أما الممثل جنكير جوشكون فقد لعب دور تورغوت آلب. أدى المميل نور الدين سونماز دور بامشي باي ريك.



وتشهد أحداث الحلقة 127 من مسلسل قيامة ارطغرل العديد من المفاجآت، منها إفلات أرطغرل وغوندوز من قبضة لايس في القلعة، وبعدها يدخل أرطغرل في صراع مع الأمير بهاء الدين بشأن القبض علي غوندوز بعدها يظهر أرطغرل حاملاً سيف غوندوز الذي تم استخدامه من قبل في قتل اومور والذي كان السبب في اتهام غوندوز بقتله وهو برئ.





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