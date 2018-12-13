خبير أمن قومي: القيادة السياسية ركزت على 3 محاور في إعادة سياستها مع القارة الإفريقية
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:07 م
أمنية فوزي
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قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي والشؤون الإفريقية، إن القيادة السياسية ركزت على 3 محاور في إعادة سياستها مرة أخرى مع القارة الإفريقية.
وأوضح "عبد الواحد"، خلال حواره مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أن المحور الأول تناول عملية تدفئة الأجواء وإزالة الرواسب التي كانت متواجدة من عشرات السنين، وكان ظاهرًا في لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أشقاؤه من الزعماء الأفارقة.
وأضاف أن المحور الثاني يتلخص في أن الرئيس السيسي عمل على فكرة بناء الثقة بين مصر والدول الإفريقية، لافتًا إلى أنه أصبح هناك نوعًا من الود بين مصر والدول الإفريقية.
وتابع خبير الأمن القومي والشؤون الإفريقية، أن المحور الثالث يتضمن ربط هذه الدول بمصالح مشتركة، مبنية على تحقيق مصالح لكلا الطرفين وليست مبنية على التبعية.
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