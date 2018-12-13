أجمل نساء عصرها.. معلومات لا تعرفها عن ليلى فوزي
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 06:04 م
شيماء عطية
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١-ولدت ليلى فوزي في العشرين من أكتوبر ١٩١٨، في تركيا حيث كان والدها مصري بعمل تاجر للأقمشة، أما والدتها فكانت حفيدة قيصر لي باشا أحد قادة الجيش التركي.
٢-كان ظهورها الأول من خلال دور صغير في فيلم "مصنع الزوجات" عام ١٩٤١.
٣-اختارتها مجلة أمريكية في أربعينات القرن الماضي إحدى أجمل نساء عصرها.
٤-قال عنها الكاتب الصحفي مصطفى أمين "إن ليلى فوزيإذا بحثت في شجرة عائلتها سوف تجد نفسها أميرة سابقة".
٥-لديها رصيد فني حافل، حيث ظهرت في قرابة ٨٥ فيلم، و٤٠ مسلسل.
٦-كان ظهورها الأخير في السينما من خلال فيلم "الملائكة" في عام ١٩٨٣.
٧-تزوجت ثلات مرات، الأولى من الفنان عزيز عثمان، والثانية من الفنان أنور وجدي والثالثة من الإذاعي جلال معوض، ولم ترزق بأبناء.
٨-نالت العديد من التكريمات والجوائز، أهمها: تكريم مهرجان الإسكندرية لها في عام ٢٠٠٣، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام ٢٠٠٤.
٩-رفضت بيع مذكراتها لإحدى القنوات الفضائية.
١٠-توفيت في الثاني عشر من يناير ٢٠٠٥، عن عمر ناهز ال٨٧ عامًا، بعد صراع مع المرض.
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