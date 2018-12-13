ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أجمل نساء عصرها.. معلومات لا تعرفها عن ليلى فوزي

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 06:04 م
أجمل نساء عصرها.. معلومات لا تعرفها عن ليلى فوزي
ليلى فوزي
طباعة
Advertisements
شيماء عطية
 
Advertisements
١-ولدت ليلى فوزي في العشرين من أكتوبر ١٩١٨، في تركيا حيث كان والدها مصري بعمل تاجر للأقمشة، أما والدتها فكانت حفيدة قيصر لي باشا أحد قادة الجيش التركي.

٢-كان ظهورها الأول من خلال دور صغير في فيلم "مصنع الزوجات" عام ١٩٤١.

٣-اختارتها مجلة أمريكية في أربعينات القرن الماضي إحدى أجمل نساء عصرها.

٤-قال عنها الكاتب الصحفي مصطفى أمين "إن ليلى فوزيإذا بحثت في شجرة عائلتها سوف تجد نفسها أميرة سابقة".

٥-لديها رصيد فني حافل، حيث ظهرت في قرابة ٨٥ فيلم، و٤٠ مسلسل.

٦-كان ظهورها الأخير في السينما من خلال فيلم "الملائكة" في عام ١٩٨٣.

٧-تزوجت ثلات مرات، الأولى من الفنان عزيز عثمان، والثانية من الفنان أنور وجدي والثالثة من الإذاعي جلال معوض، ولم ترزق بأبناء.

٨-نالت العديد من التكريمات والجوائز، أهمها: تكريم مهرجان الإسكندرية لها في عام ٢٠٠٣، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام ٢٠٠٤.

٩-رفضت بيع مذكراتها لإحدى القنوات الفضائية.

١٠-توفيت في الثاني عشر من يناير ٢٠٠٥، عن عمر ناهز ال٨٧ عامًا، بعد صراع مع المرض.
المزيد عن: معلومات عن ليلى فوزي ليلى فوزي احدى أجمل نساء عصرها
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
16:30
1
الوحدة
الفتح
1
x
16:30
0
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا