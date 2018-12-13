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عاجل.. اتحاد الكرة يحدد 8 ملاعب لاستضافة أمم إفريقيا 2019

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 05:55 م
عاجل.. اتحاد الكرة يحدد 8 ملاعب لاستضافة أمم إفريقيا 2019
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علي نبوي
 
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حدد اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة 8 ملاعب لاستضافة مباريات بطولة أمم افريقيا 2019 المقرر لها يونيو المقبل.

 

وتقدمت مصر بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لتنظيم البطولة بعد سحب الكان من الكاميرون.

 

والملاعب الثمانية هي:

 

القاهرة

السلام

الدفاع الحوي

الكلية الحربية

برج العرب

اسكندرية

اسماعيلية

الجيش بالسويس

 

كما تقرر أن تكون البطولة مقامة علي 4 مدن هي القاهرة والإسكندرية والاسماعيلية والسويس، بينما ستكون استادات بتروسبورت وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب لاستضافة التدريبات للمنتخبات المشاركة.

 

وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قد أكد صباح اليوم الخميس، قدرة مصر على استضافة أمم إفريقيا، مُشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الموقف النهائي خلال الساعات المقبلة.

 

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر التقدم رسميا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقرر اقامتها في شهر يونيو المقبل.

 

ومن المقرر أن يعلن الكاف يوم السبت المقبل، قائمة الدول التى تقدمت بطلب التنظيم، على أن تبدأ مباشرة إجراءات زيارة هذه الدول لمعاينة الانشاءات ومدى القدرة على استضافة كأس الأمم الأفريقية، ليعلن بعدها المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى قراره فى اختيار البلد التى ستنظم البطولة بنهاية الشهر الجاري.

 

وستقام بطولة أمم أفريقيا 2019 لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16، وستقام في شهر يونيو بدلا من يناير.

 

 

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