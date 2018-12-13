ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عبدالرحمن الأبنودي يوضح مدى التشابه بين ماجدة الرومي والعندليب (فيديو)

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 05:51 م
عبدالرحمن الأبنودي يوضح مدى التشابه بين ماجدة الرومي والعندليب (فيديو)
ماجدة الرومي والعندليب
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

كشف الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، عن مدى التشابه الذي يجمع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، والشاعر محمد درويش.

 

حيث قال "الأبنودي"، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، : "التلاتة محسوكين، وهما نماذج من البشر شبه بعض جدًا، والتلاتة مبدعين إبداع مش مشابه ومش متكرر مع حد، والتلاتة تفخر إنك تعرفهم".

 

وأشار "الأبنودي"، إلى أن الشعب المصري غضب من تصريحه أن ماجدة الرومي غنت أغنية "كل ما أقول التوبة" بطريقة عظيمة.

 

يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي تحتفل اليوم، بعيد ميلادها الـ 62، فقد ولدت بكفر شيما بلبنان في 13 ديسمبر 1956.

المزيد عن: ماجدة الرومي عبدالحليم حافظ تشابه ماجدة الرومي وعبدالحليم حافظ العندليب الأسمر وماجدة الرومي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
0
x
16:30
1
الوحدة
الفتح
1
x
16:30
0
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا