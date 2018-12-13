عبدالرحمن الأبنودي يوضح مدى التشابه بين ماجدة الرومي والعندليب (فيديو)

كشف الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، عن مدى التشابه الذي يجمع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، والشاعر محمد درويش.

حيث قال "الأبنودي"، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، : "التلاتة محسوكين، وهما نماذج من البشر شبه بعض جدًا، والتلاتة مبدعين إبداع مش مشابه ومش متكرر مع حد، والتلاتة تفخر إنك تعرفهم".

وأشار "الأبنودي"، إلى أن الشعب المصري غضب من تصريحه أن ماجدة الرومي غنت أغنية "كل ما أقول التوبة" بطريقة عظيمة.

يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي تحتفل اليوم، بعيد ميلادها الـ 62، فقد ولدت بكفر شيما بلبنان في 13 ديسمبر 1956.