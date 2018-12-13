الشرطة الفرنسية تبدأ عملية أمنية في حي بستراسبورج
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 05:46 م
وكالات
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كشف مصور من "رويترز" أن الشرطة الفرنسية المسلحة بدأت عملية في حي نيودورف في ستراسبورج، اليوم الخميس، في إطار تعقبها لمسلح قتل ثلاثة أشخاص في هجوم على سوق لعيد الميلاد.
وأظهرت
صور تلفزيونية حية أن ضباطاً من وحدة للقوات الخاصة بالشرطة ينتشرون على امتداد أحد
الطرق. ووسع ضباط آخرون النطاق الأمني في الحي.
ولم
يتضح بعد ما إذا كانوا قد حددوا موقع المشتبه به في إطلاق النار أو يقومون بمداهمة
منفصلة لها صلة بالتحقيق في هجوم الثلاثاء.
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