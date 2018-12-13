نشرة أخبار السادسة.. السيسي يتفق العاصمة الإدارية الجديدة

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لتدريب دول "الساحل والصحراء"،و"والي" تشارك في احتفالية مؤسسة "دروسوس" بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لتدريب دول "الساحل والصحراء"

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لتدريبات دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب التي تشارك فيها عناصر من القوات الخاصة للدول المشاركة وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية ضمن المجموعة الأولي للتدريب .

"والي" تشارك في احتفالية مؤسسة "دروسوس" بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

تشارك الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية مؤسسة دروسوس، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء.

التفاصيل الكاملة لجولة "السيسي" في العاصمة الإدارية الجديدة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم جولة تفقدية استغرقت عدة ساعات لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات في قطاع الطرق والنقل.

"الوزراء" يوافق على إضافة الطب البشري والعلاج الطبيعي إلى كليات جامعة النهضة

أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة النهضة الخاصة، بإضافة كليتي الطب البشري والعلاج الطبيعي إلى كليات الجامعة.

إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس بالبيرة ومقتل المنفذ

أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن شابا فلسطينيا لقي مصرعه إثر تنفيذه عملية دهس لجنود إسرائيليين في مدينة البيرة.