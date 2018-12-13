أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 13-12-2018

شهدت البورصة المصرية، مجموعة مختلفة من الأخبار خلال جلسة تداول اليوم الخميس 13-12-2018، آخر جلسات الأسبوع، ومن أهم هذه الأخبار هي أن البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس علي ارتفاع جماعى لمؤشراتها مدعومة بمشتريات الأجانب.





البورصة المصرية تربح 7.2 مليار جنيه





اختتمت مؤشرات البورصة المصرية جلسة ، اليوم الخميس، اخر أيام الأسبوع بارتفاع جماعي بدعم مشتريات الأجانب مستكملة موجة الصعود التى استهلتها بمنتصف تداولات اولى جلسات الاسبوع، بعد ست جلسات متتالية من الانخفاض





وربح رأس المال السوقى نحو 7.2مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 740,18 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 732,96مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية، فقد قفز مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 1.10% ليصل عند مستوى 12998.49 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.33% محققا مستوى 675.25 نقطة، وصعد مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.68% محققا مستوى 1691.13 نقطة





وسجلت قيم تداولات السوق نحو 997,31 مليون ، من خلال تداول 240.2 مليون سهم، بتنفيذ 28.8 الف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 176شركة مقيدة، ارتفع منها 92 سهمًا، وتراجعت أسعار42 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 42 سهمًا أخرين.





كما اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء مسجلا 82,2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 15.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب و المصريين نحو عمليات البيع مسجلة نحو 2.1 مليون جنيه، 80.1 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 15.3%،69.4% من التداولات.









إعادة التعامل علي الأهرام للطباعة





قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التداول على سهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بعد إيقافها لمدة يومين.





وقالت البورصة المصرية في بيان اليوم الخميس، إنه تقرر إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من الساعة 11:45 من جلسة تداول اليوم.





وكانت البورصة المصرية قد قررت إيقاف التداول على أسهم الأهرام للطباعة والتغليف يوم الثلاثاء الماضي، لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة أثناء جلسة التداول.





واستمر الإيقاف حتى موافاة البورصة بقرارات الجمعية العامة العادية اليوم.





ويشار الي أن شركة الأهرام حققت أرباحاً بلغت 7.16 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 6.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.





وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 97.2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات بلغت 91.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.





جلوبال تليكوم





أعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة ، عن قيام شركة مون كابيتال بارتنرز ماستر بشراء عدد 34،359،000 سهم من أسهم الشركة.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن نسبة مون كابيتتال وصلت إلى 4.80% بعد تنفيذ الصفقة بسعر 3.2 جنيه مصري للسهم، وذلك بقيمة إجمالية 800.9 مليون جنيه مصري للصفقة.





يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 345.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 56.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.12 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.





وعن الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 338.7 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 84.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.





وأعلنت البورصة المصرية، أمس عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على سهم شركة جلوبال تليكوم القابضة.





وأوضحت، البورصة المصرية أنه تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبيرة على أسهم جلوبال تليكوم القابضة المصدرة لعدد 34.35 مليون سهم بقيمة إجمالية 109.94 مليون جنيه.





يشار أن الشركة حققت خسائر بلغت 345.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 56.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وفي يوم 5 ديسمبر قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن جلوبال تليكوم القابضة تقدمت بإيداع نموذج إفصاح زيادة رأس المال المصدر من 2.7 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 2.12 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.





وعن الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 338.7 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 84.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2017.



