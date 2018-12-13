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في تجاهل لدعوات الحكومة.. "السترات الصفراء" تنظم مظاهرات جديدة يوم السبت

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 04:13 م
في تجاهل لدعوات الحكومة.. السترات الصفراء تنظم مظاهرات جديدة يوم السبت
مظاهرات السترات الصفراء
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ترجمة- دينا قدري
 
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أعلنت عدة شخصيات في حركة "السترات الصفراء" أنها ستنظم مظاهرات يوم السبت في مختلف أنحاء فرنسا، ليتجاهلوا بذلك دعوة الحكومة بعدم الاحتشاد هذا الأسبوع.

وخلال مؤتمر صحفي رمزي في فرساي، قال ماكسيم نيكول، إن الأشخاص الذين احتشدوا حتى الآن في مختلف أنحاء فرنسا "سيتظاهرون يوم السبت". 

وأضاف أن الناس ليسوا فقط محتشدين أكثر من أي وقت مضى، ولكن عقب كلمة ماكرون يوم الاثنين، قرر أشخاص المشاركة في المظاهرات للمرة الأولى.

ودعا مسؤولون في الحركة الحكومة إلى الذهاب أبعد من خفض الضرائب والموافقة على مبدأ الاستفتاء على المسائل المقترحة من قبل الشعب.
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