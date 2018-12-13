أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة "يا تمر حنة" على "يوتيوب" (فيديو)

طرح الفنان أحمد سعد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يا تمر حنة"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،

أغنية "يا تمر حنة"، لـ"أحمد سعد"، من كلمات جليل البنداري، وألحان محمد الموجي ومن توزيع أمير سليمان ومن إخراج إيدي.

من ناحية أخرى، شارك أحمد سعد قبل طرح أغنية "يا تمر حنة"، عدد من المطربين منهم كارمن سليمان وأحمد شيبة في إحياء حفل ليلة رأس السنة، الذي من المقرر أن يقام داخل فندق هلنان لاند مارك بالتجمع الخامس.

يُذكر أن أحمد سعد طرح أغنية "يا تمر حنة"، التي كانت للفنانة العظيمة فايزة أحمد والتي غنتها في فيلم "تمر حنة" .