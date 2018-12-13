‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة "يا تمر حنة" على "يوتيوب" (فيديو)

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 04:11 م
أحمد سعد يطرح أغنيته الجديدة يا تمر حنة على يوتيوب (فيديو)
أحمد سعد يا تمر حنة
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

طرح الفنان أحمد سعد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يا تمر حنة"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،

 

أغنية "يا تمر حنة"، لـ"أحمد سعد"، من كلمات جليل البنداري، وألحان محمد الموجي ومن توزيع أمير سليمان ومن إخراج إيدي.

 

من ناحية أخرى، شارك أحمد سعد قبل طرح أغنية "يا تمر حنة"، عدد من المطربين منهم كارمن سليمان وأحمد شيبة في إحياء حفل ليلة رأس السنة، الذي من المقرر أن يقام داخل فندق هلنان لاند مارك بالتجمع الخامس.

 

يُذكر أن أحمد سعد طرح أغنية "يا تمر حنة"، التي كانت للفنانة العظيمة فايزة أحمد والتي غنتها في فيلم "تمر حنة" .

المزيد عن: يا تمر حنة احمد سعد يا تمر حنة أغنيبة أحمد سعد الجديدة أحمد سعد
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا