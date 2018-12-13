نصائح هامة عند اختيار مربية لأطفالك

مع صعوبة الحياة وكثرة مصاعبها تكونبن في أمس الحاجة إلى مربية تكون تجلس مع أطفالك فترة خروجك ممن المنزل لذا قبل اختيارها يجب أن تتبعين التالي:





إليكِ بعض المعايير التي ستساعدك في اختيار مربية الأطفال المثالية.

يُمكنك الاستعانة بإحدى وكالات توظيف مربيات الأطفال الموثوق فيها والمعروف عنها الأمانة وحسن المعاملة، واطلبي منهم الضمانات الكافية.





حددي معايير اختيار جليسة الأطفال وفقًا لاحتياجات طفلك واحتياجات العائلة بأسرها على المدى البعيد، فإذا كان طفلك رضيعًا الآن، في الفترة القادمة سيحبو ثم يمشي ثم يجري ويقفز ويمر بنوبات غضب وبأوقات عصيبة، لذا عليك أن تتأكدي من مدى قدرتها على التعامل معه في المواقف والمراحل المختلفة بطريقة تربوية سليمة.





اسألي زوجك وأصدقاءك وأقاربك عن الصفات التي يبغونها في جليسة الأطفال، وأعدي قائمة بهذه الصفات واستعيني بها عند اختيار جليسة الأطفال وطرح الأسئلة عليها في المقابلة الشخصية.





اعتمدي على التحضير جيدًا للمقابلة واسألي المربية المحتملة أسئلة، مثل: "ماذا ستفعلين لو صدمت ابنتي رأسها في الحائط؟"، "ماذا ستفعلين لو ضربك ابني؟".





اسأليها عن الأنشطة التي تقوم بها عادة مع الأطفال، وعن خلفيتها وخبرتها في التعامل مع الأطفال.





بمجرد أن تستقري على اختيار جليسة أطفال، اطلبي منها تقديم بعض أوراق إثبات الشخصية مثل البطاقة.





كذلك اطلبي منها رقم تليفون أحد العملاء الذين عملت لديهم من قبل، واسأليه عن تجربته مع هذه المربية، واطلبي منه تحديدًا معرفة أكثر موقف سيئ مر عليه مع هذه المربية.





ابحثي على الإنترنت واستشيري أصدقاءك، لتحديد الراتب الذي ستتقاضاه مربية الأطفال.





قبل أن تأتي المربية لحاجة ضرورية، أجري معها مقابلة ودية في حضور الأطفال، ودعيها تقضى بعض الوقت مع أبنائك في المنزل لتلاحظي تفاعلهم معها.





واسألي أطفالك عن أرائهم فيها بعد انتهاء المقابلة، إذا كان سنهم تسمح بذلك.





أنت الآن صاحب عمل، ضعي سياسة العمل مع موظفتك الجديدة، فحددي معها سياسة الإجازة والأيام المرضية وكيفية احتساب الوقت الإضافي، وسجلي كل ذلك في ورقة أشبه بالعقد الذي يحكم كليكما.





مهام مربية الأطفال

من المهم جدًّا عند توظيف مربية أطفال الاتفاق معها على مهام مُحددة، مثل تغيير الحفاض وإطعام الرضيع، وعندما يكبر عليها أن تقوم ببعض الأنشطة التعليمية أو الترفيهية حسب اتفاقكما.

كذلك حددي معها ما إذا كانت ستصحبه في خروجات للنزهة، أو لمقابلة بعض الأطفال، أو لحضور التمارين الرياضية، أو الكورسات التعليمية.