من بينهم تمويل البنك الأوروبي لتطوير الخط الأول للمترو.. 6 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة قرارات منها الموافقة على تعديل قرار بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النهضة، و إصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي، بالاضافة إلى تمويل البنك الأوروبي لتطوير الخط الأول للمترو.

تعديل قرار بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النهضة

وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة النهضة، فيما يتعلق بإضافة كليتى الطب البشرى والعلاج الطبيعى إلى كليات الجامعة.

إصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي

كما وافق على مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر، على أن يتم مراجعته فى مجلس الدولة، طبقاً لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وجاء القرار في أحد عشر باباً، مٌقسمة إلى 53 مادة، وتمت الإشارة من خلاله إلى أن صندوق مصر هو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري. كما تمت الإشارة إلى أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أوأي منها، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

ونص القرار على أن يكون المركز الرئيسي لصندوق مصر بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أومكاتب له في أى مدينة أخرى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله.

كما اشتمل القرار على المباديء التنظيمية لصلاحيات الصندوق، وأصوله وموارده، وآلية تشكيل الجمعية العمومية الخاصة به، واختصاصات هذه الجمعية، وكذا آلية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وماهية اختصاصاته، فضلاً عن قواعد اختيار المدير التنفيذي للصندوق وصلاحياته، وأسس المعاملات البينية والإعفاء من الضرائب، وآليات تأسيس الصناديق الفرعية، والنظام الأساسي لهذه الصناديق والرقابة عليها، كما تضمن النظام الأساسي للصندوق المباديء التي تنظم تأسيس شركات تابعة وتطبيق أسس الحوكمة، وتنظيم مسألة تعارض المصالح فضلاً عن المباديء التي تنظم عملية حل الصندوق وتصفيته.

تمويل البنك الأوروبي لتطوير الخط الأول للمترو

ووافق مجلس الوزراء على طلب السير في إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق بمبلغ 350 مليون يورو.

ويٌخصص التمويل المحتمل لتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق من أجل تحسين ثقة واستدامة خدمات مترو الأنفاق على المدى الطويل وزيادة سعة النقل، بما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لغرامة عدم تسجيل الوفيات

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، ويهدف التعديل إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات المقررة على عدم تسجيل الوفيات خاصة فى الأمور المتعلقة بالدعم الذى تقدمه الدولة، وذلك فى إطار اتجاه الدولة نحو استخدام التقنيات الحديثة فى تطوير أجهزتها الخدمية، وربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الرقم القومي، بغية استخدامها فى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من أجل تحقيق الأهداف القومية التى تسعى الحكومة لتحقيقها وفى مقدمتها إيصال الدعم لمستحقيه.

تعاقد وزارة الشباب مع فالكون لتوفير

ووافق على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع مجموعة شركات "فالكون"؛ لتوفير خدمات الأمن والحراسة والنظافة لمركز شباب الجزيرة، وذلك سعياً لإحداث نقلة نوعية فى إدارة المركز بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى للنشء والشباب، وحسن إدارة موارد المركز، والعمل على تنميته والحفاظ على مرافقه ومنشأته.

تحرير عقد تنفيذ الجناح المصري في معرض السياحة والسفر WTM

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة بشأن تحرير العقد الخاص بتنفيذ الجناح المصري في معرض السياحة والسفر WTM في لندن، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2018.