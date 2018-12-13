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أحمد خالد موسى بين مسلسل لـ غادة عادل في رمضان و"لص بغداد" لنجل "الزعيم"

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 04:04 م
أحمد خالد موسى بين مسلسل لـ غادة عادل في رمضان ولص بغداد لنجل الزعيم
أحمد خالد موسى ومحم إمام
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الفجر الفني
 
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عاد المخرج أحمد خالد موسي، اليوم الخميس، ليستأنف تصوير فيلم "لص بغداد" بعد أن عقد الأيام الماضية عدة جلسات خاصة بمشاهد الأكشن في الفيلم.

 

ويشارك في الفيلم مجموعة متميزة من النجوم يأتي في مقدمتهم محمد عادل إمام وياسمين رئيس.

 

وأضاف "موسى" أنه أيضا يستمر في جلسات العمل وتحضيرات الترابيزة حول مسلسله الجديد في رمضان المقبل والذى تلعب بطولته النجمة غادة عادل.

 

ويستمر "موسى" في اختيار باقي طاقم العمل من أجل بدأ التصوير للحاق بالسباق الرمضاني.

 

يذكر أن غادة عادل قد شاركت مع أحمد خالد موسى في مسلسل "الميزان" وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

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