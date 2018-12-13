صدي - السعودية| خادم الحرمين يستقبل رئيس الحكومة التونسية في قصر العوجا

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر العوجا بالدرعية، اليوم، دولة رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية يوسف الشاهد.





ترحيب ومأدبة غداء

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بدولته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أعرب دولته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين، ثم صافح دولة رئيس الحكومة التونسية أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء، وصافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس الحكومة التونسية.





وقد أقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريما لدولة رئيس الحكومة التونسية والوفد المرافق له.





توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم

كما جرى اليوم في قصر العوجا بالدرعية توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.





فقد وقع من جانب المملكة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومن الجانب التونسي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الأستاذ زياد العذاري، اتفاقية قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان ( المرحلة الثانية) بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، واتفاقية قرض مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، ومذكرة تفاهم منحة المملكة العربية السعودية لمشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في العاصمة تونس، بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.





حضر الاستقبال ومأدبة الغداء وتوقيع الاتفاقية، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



