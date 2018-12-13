‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

15 مارس.. الحكم على المتهمة بقتل زوجها بمعاونة عشيقها

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 03:56 م
15 مارس.. الحكم على المتهمة بقتل زوجها بمعاونة عشيقها
طباعة
Advertisements
عمار محمد
 
Advertisements

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس الحكم على المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها لـ 15 مارس للحكم.

 

والمتهمون هم علي إبراهيم عبد الكريم، حداد مسلح، وفاطمة محمود حسن، ربة منزل، ومصطفى إبراهيم محمود، طالب.

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وخالد مرعي وأحمد رفعت النجار وأمانة سر أشرف جابر ومحمد الغلبان.

 

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة أكتوبر برئاسة المستشار أحمد الأبرق المحامي العام قيام المتهمين بقتل المجني عليه طلعت عبد العاطي خلف عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لهذا الغرض أداة "ماسورة حديدية" وكمن له في المكان الذي أيقن سلفا المرور منه وما أن ظفر به حتى باغته بضربة على رأسه فأسقطه أرضا ووالى ضربه قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

 

وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمين الثانية والثالث بالاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن حرضاه واتفقا معه على ذلك وساعداه بان أرشداه على محل سكنه وأمداه بمواقيت تحركاته منه وإليه، حتى ظفر المتهم الأول بالمجني عليه وقتله.

المزيد عن: متهمة قتل زوجها حوادث الفجر الحكم
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا