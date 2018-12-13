بوبي رود.. مسيرة ناجحة في عالم المصارعة الحرة

لنسترجع سويا تاريخ بوبي رود مع الأتحاد منذ عام 2016 عندما وقع لهم، وبدأت مسيرته فى الأتحاد التطويري التابع لهم ان اكس تي قبل أن يتم تصعيده للعروض الرئيسية.





يعد رود أكبر شخص يحمل بطولة أن أكس تي في تاريخ دبليو دبليو إي عندما أنتصر على شينسكي ناكامورا، ونجح بالحفاظ على بطولة أن أكس تي في مباراة أعادة بينه وبين شينسكي، بعدها خسر بطولة أن أكس تي لصالح درو ماكنتاير وتلك كانت أول خسارة فردية لرود في أن أكس تي.





بعدها ظهر لأول مرة في العروض الرئيسية، وكان ذلك بعرض سماكداون لايف بالشخصية المحبوبة في مباراة أنتصر بها على أيدين أنجليش، ودخل فى عدة عداوات حتي فاز أخيرا ببطولة الولايات المتحدة.





يمتلك بوبي الكثير من المؤاهلات التي تجعله يحصل علي فرص لمواجهة البطل أو علي أقل تقدير وضعه في سيناريو يليق به، فهو لديه خبرة واسعة فى الأتحادات المستقلة بجانب تاريخه الحافل فى TNA وأيضا الفترة التي قضاها في NXT ، بالتالي فلديه قاعدة جماهيرية عريضة في مختلف أنحاء العالم، ومحافظ أيضا علي لياقته البدنية وعضلاته المفتولة ولباقته علي المايك.





بعد انتقال رود الي العرض الأحمر وهو ينتقل بين سيناريوهات لمجرد سد خانة وأغلبها من يصاب من زملاؤه وبعد تقديمه لأداء جيد يعود مرة أخرى للتهميش، وحاليا هو في القسم الزوجي يتحد مع تشاد غيبل لكن من الواضح أنهما لن يحصلا على الدفعة بالحصول علي حزام بطولة الزوجي في الفترة المقبلة.





علي الرغم من الاختلاف في أسلوب القتال داخل الحلبة بين بوبي رود وتشاد غيبل الا أنهما يتطوران سريعة في المساحة القليلة لهما في العرض الأحمر، وينقصهما فقط المشاركة في عدد أكبر من المباريات، بجانب اضفاء لمسة عنف في الصراعات المقبلة لهما.