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وزير الخارجية اليمني: لن نفكر بمشاورات أخرى ما لم ينفذ هذا الاتفاق

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 03:52 م
وزير الخارجية اليمني: لن نفكر بمشاورات أخرى ما لم ينفذ هذا الاتفاق
وزير الخارجية اليمني
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وكالات
 
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قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الخميس، إنه لا ينبغي التفكير في جولات مشاورات جديدة إن لم ينفذ اتفاق هذه الجولة.

 

ختام المشاورات اليمنية بالسويد

وأضاف اليماني في ختام المشاورات اليمنية بالسويد أن أي تلكؤ في إطلاق سراح المعتقلين سنحمل مسؤوليته للأمم المتحدة.

 

وأردف اليماني أنه لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التفاهمات الاقتصادية بسبب التعنت الحوثي.

 

فتح ممرات آمنة

مشيرا إلى الاتفاق على فتح ممرات آمنة لإنهاء آخر مظاهر الانقلاب في تعز.

 

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس، توصل أطراف النزاع اليمني إلى اتفاق بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة.

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، في ختام المشاورات اليمنية بالسويد، إن هذا الاتفاق سيسهم في تحسين الظروف المعيشية لملايين اليمنيين.

 

كما أشار جوتيريس إلى أن طرفي الأزمة اتفقا أيضاً على تسهيل الظروف في تعز وإيصال المساعدات لسكانها، إضافة إلى اتفاق حول الأسرى، معتبراً أن ما تم التوصل إليه يعد خطوة هامة بالنسبة للشعب اليمني.

 

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