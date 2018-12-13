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فاصوليا الليمون والدجاج المشوي.. أسهل طريقة للتحضير

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:46 م
فاصوليا الليمون والدجاج المشوي.. أسهل طريقة للتحضير
دجاج مشوي
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يعد الدجاج المشوى من أكثر الأطعمة التى يقبل على تناولها عدد كبير من الأشخاص، خاصة هؤلاء الذين يتبعون نظام رجيم لإنقاص الوزن، لذا نقدم لكم وصفة مذهلة للدجاج المشوي بالفاصوليا والليمون، نقلًا عن موقع " realsimple"

المقادير
6 ملاعق طعام زيت زيتون

2 ليمون (1 مقطعة حلقات، والأخرى عصير"

4 فصوص ثوم مفرومة

1 ملعقة صغيرة ملح كوشير

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج

¾ كيلو فاصوليا خضراء

8 بطاطس حمراء صغيرة ، مقسمة إلى شرائح

4 صدور دجاج

طريقة التحضير
سخن الفرن إلى 450 درجة.

نحضر صينية وندهنها بملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ترتيب شرائح الليمون فى طبقة واحدة فى الجزء السفلى من الصينية.

فى وعاء كبير، قم بخلط باقى الزيت وعصير الليمون والثوم والملح والفلفل.

إضافة الفاصوليا الخضراء ويتم غمسها فى "الصوص" باستخدام ملعقة أو ملقط مشقوق.

قم بإزالة الفاصوليا الخضراء وترتيبها فوق شرائح الليمون.

تُضاف البطاطس إلى نفس مزيج زيت الزيتون وتخلط بنفس الطريقة، ثم توضع بطول الحافة الداخلية للصينية فوق الفاصوليا الخضراء.

ضع الدجاج فى الوعاء مع خليط زيت الزيتون واغمسها فيه جيدًا.

يُسكب المزيج المتبقى من زيت الزيتون فوق الدجاج.

يتم شوى الدجاج لمدة 50 دقيقة.

إزالة الدجاج من الصينية، ونضع الفاصوليا والبطاطس مرة أخرى فى الفرن لمدة 10 دقائق أو حتى تصبح البطاطس طرية.

ضع صدر دجاج على كل من أطباق التقديم، ويتم تقسيم الفاصوليا الخضراء والبطاطس بالتساوى، على أن تقدم هذه الوجبة دافئة.
المزيد عن: مكونات فاصوليا بالليمون طريقة عمل دجاج مشوي الفاصوليا التحضير
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