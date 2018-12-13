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قرقاش: نهنيء المبعوث الدولي بما تحقق

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:48 م
قرقاش: نهنيء المبعوث الدولي بما تحقق
قرقاش
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وكالات
 
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رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بالاتفاق الذي تم بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) إثر المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد، مشيرا إلى أن الضغط الذي مارسته قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على الحوثيين في مدينة الحديدة آتي بثماره في هذه النتائج السياسية.

 

اتفاق السويد

وكتب قرقاش في تغريدات متتالية على حسابه بموقع تويتر "نرحب باتفاق السويد ، ونرى نتائج الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية".

 

وأضاف الوزير الإماراتي "التحالف العربي أوفى بالتزامه بتجنيب مدينة الحديدة ومينائها العمليات العسكرية حفاظاً على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية، واليوم بإمكان الميناء ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني".

 

كما قال "نهنيء المبعوث الأممي بما تحقق اليوم وملتزمون بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ومن المهم استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره".

 

المزيد عن: قرقاش اليمن المبعوث الاممي السويد الحوثيين اتفاق السويد
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