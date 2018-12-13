لو حلقت شعرك "زيرو".. اعرف أن عندك مشكلة

نعرف جميعا أن المرأة تحاول من التغيير من شعرها طوال الوقت وتفضل قصه أحيانا أو تركه طويلا حسب "المود" الخاص بها، ولكن الأكثر غرابة هو أن الرجل عندما يقوم بقص شعره "زيرو" هذا الأمر لا يعد طبيعيا بالنسبة له ووفقا لدراسة تم إجرائها أثبتت ذلك.





وأبرزت الدراسة الميدانية الحديثة التى أجرتها إحدى الجامعات البريطانية تحت إشراف باحث شاب أن إقبال أصدقاء مقربين له على قص الشعر نهائيًا "زيرو"، جاء بشكل مفاجىء، بعدما مروا بحالات انفصال عاطفى، أو فقدان لأموالهم فى مشاريع لهم فشلت أو ما شابه ذلك، مما شجعه على إجراء الدراسة على الكثير من الحالات المشابهة بين الشباب.





وبحسب ما نشر موقع “Bustle”، في تقرير فإن الرجال عندما يصدر منهم ذلك الفعل فجأة فإنه يدل على كونه ي أضعف حالاته النفسية، وربما يؤشر ذلك على تفكيره في الإنتحار.





وعلى الرغم من إن الكثير من الشباب يرون فى اللوك "الزيرو"، أمرًا مميزًا، وجذاب لدى الكثير من الجنس اللطيف، إلا إن الدراسة تخص من يقبلون من الشباب على قص الشعر نهائيًا بصورة مفاجئة دون أن يرتبط ذلك بالسير على الموضة أو كسر الملل.



