شاهد بالصورة.. شقيقة ماجدة الرومي هل تشبهاا

ظهرت شقيقة النجمة اللبنانية ماجدة الرومي الكبرى منى،

لأول مرة في حفل تكريم الإذاعة اللبنانية الرسيمة لوالدهما الموسيقار الراحل حليم الرومي بإطلاق اسمه على أحد استوديوهاتها الذي يحمل الرقم 5، كما أهدته عند مدخل الإذاعة "منحوتة" له.





جدير بالذكر أن ماجدة الرومي، تحتفل اليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر بذكرى ميلادها، وتلقت العديد من التهاني من قبل متابعيها وأصدقائها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



