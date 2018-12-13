‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حبس 3 متهمين بسرقة السيارات بالتجمع

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:28 م
حبس 3 متهمين بسرقة السيارات بالتجمع
طباعة
Advertisements
عمار محمد
 
Advertisements

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة السيارات بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط "هشام.ق" 37 سنة- عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها " سرقة وسائل نقل "، لقيامه بالاشتراك مع 2 عاطلين آخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.

 

واعترف بأنهم وراء ارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط (20 ألف جنيه، جهاز كمبيوتر " لاب توب "، 3 هاتف محمول، جهاز قياس ضغط الدم، 3 سماعات، 5 فلاشات، شاحن باور بنك، وحافظة نقود)، كما تم بإرشاده ضبط 4 أجهزة " لاب توب " لدى عميلهم "رمضان.ع" 39 سنة، عاطل، ومقيم بالبدرشين.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

المزيد عن: سيارات سرقة حوادث الفجر حبس التجمع
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا