حبس 3 متهمين بسرقة السيارات بالتجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس
3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة السيارات بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس،
من ضبط "هشام.ق" 37 سنة- عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها " سرقة
وسائل نقل "، لقيامه بالاشتراك مع 2 عاطلين آخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في
ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، حال استقلاله السيارة المستخدمة
في ارتكاب وقائع السرقة.
واعترف بأنهم وراء ارتكاب 7 حوادث
سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط (20 ألف جنيه، جهاز كمبيوتر " لاب توب
"، 3 هاتف محمول، جهاز قياس ضغط الدم، 3 سماعات، 5 فلاشات، شاحن باور بنك، وحافظة
نقود)، كما تم بإرشاده ضبط 4 أجهزة " لاب توب " لدى عميلهم "رمضان.ع"
39 سنة، عاطل، ومقيم بالبدرشين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.