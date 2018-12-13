حبس 3 متهمين بسرقة السيارات بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة السيارات بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط "هشام.ق" 37 سنة- عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها " سرقة وسائل نقل "، لقيامه بالاشتراك مع 2 عاطلين آخرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.

واعترف بأنهم وراء ارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط (20 ألف جنيه، جهاز كمبيوتر " لاب توب "، 3 هاتف محمول، جهاز قياس ضغط الدم، 3 سماعات، 5 فلاشات، شاحن باور بنك، وحافظة نقود)، كما تم بإرشاده ضبط 4 أجهزة " لاب توب " لدى عميلهم "رمضان.ع" 39 سنة، عاطل، ومقيم بالبدرشين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.