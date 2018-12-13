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عاجل.. مصر تتقدم بطلب رسمي لاستضافة أمم إفريقيا 2019

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:19 م
عاجل.. مصر تتقدم بطلب رسمي لاستضافة أمم إفريقيا 2019
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علي نبوي
 
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، التقدم بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتنظيم كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها العام المقبل.

وجاء قرار الجبلاية بعد مشاورات عديدة خلال الساعات الماضية، بين مسئولي الدولة المصرية، وعلى رأسهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث إمكانية التقدم بطلب لتنظيم البطولة، بعد تراجع المغرب عن طلب الاستضافة.

وكانت المغرب قد أعلنت رغبتها في تنظيم "الكان" المقبل، بعد سحب تنظيمه من الكاميرون، وأبدت مصر دعمها للطلب المغربي، إلا أن تراجعها دفع مسئولي الكرة المصرية للتقدم بطلب رسمي لاستضافتها.

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