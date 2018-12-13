انطلاق فعاليات "ملتقى فناني الآثار الأول" بقصر المنيل

افتتح الدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، صباح اليوم الخميس، معرضاً فنيًا بعنوان "ملتقى فناني الآثار الأول"، وذلك في قاعة العرض الخاص بمتحف قصر الأمير محمد علي في المنيل.

وشهد الافتتاح الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار، والدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام قصر محمد علي، وحسين رفاعي رئيس قطاع التمويل بوزارة الأثار.

ومن جانبه قال الدكتور ولاء الدين بدوي، إن المعرض هو الأول لعرض أكثر من 135 عملاً فنياً قدمه 45 مشاركاً من العاملين بوزارة الآثار، ويهدف إلى إلقاء الضوء على الموهوبين منهم، تمهيدًا لتوجيه موهبتهم إلى صالح العمل.

وأوضح بدوي أن المعرض سوف يستمر حتى 23 ديسمبر، وهو يعرض للعديد من المجالات الفنية المختلفة مثل، الرسم والتصوير، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، والقصص المصورة، ولوحات موزاييك وأشغال الخشب والزجاج المعشق، وأشغال فنية، وأشغال معادن وخزف ونسيج، وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم هذا المعرض في ديسمبر من كل عام.