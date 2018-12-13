تخصيص 3 طائرات تقل أحباء الترجي للإمارات

13 ديسمبر 2018،

3 طائرات تابعة للخطوط الجوية التونسية باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقل

أحباء الترجي الرياضي التونسي من أجل حضور مباربات كأس العالم للأندية.





و سيكون ممثل كرة القدم التونسية و الإفريقية على موعد في أولى مبارياته بالمسابقة، يوم السبت 15 ديسمبر الحالي، مع نادي العين الإماراتي المتأهل على حساب فريق ويلينغتون.





و يذكر بأن الترجي يدخل هذه النسخة من مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن كانت الأولى عام 2011، حيث إكتفى خلالها بالمركز السادس من مجموع 7 فرق مشاركة.

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