الكشف على 560 حالة بقافلة جنوب الوادي الطبية بمركز نجع حمادي

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نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة طبية بشرية بقرية أولاد نجم بمركز نجع حمادي، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة وإشراف الدكتور يوسف غرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في اطار القوافل المتنوعة التي تنظمها الجامعة.



وصرح الدكتور يوسف غرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأنه شارك في القافلة اطباء من كليتى الطب والصيدلة وانه تم الكشف وتقديم العلاج المجاني لعدد 560 حالة في التخصصات التالية الباطنة 90 حالة والعظام 130 حالة والأنف والإذن 110 حالة والأطفال 100 حالة والصدرية 50 حالة والجلدية 80 حالة.



- فعاليات متنوعة

جدير بالذكر انه اختتمت بجامعة جنوب الوادي فعاليات معسكر العمل الدولي الحادى عشر لجوالي وجوالات الجامعات العربية والذي اقيم خلال الفترة من 9 الى 12 ديسمبر 2018 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتورعمرو عزت سلامة الامين العام لاتحاد الجامعات العربية والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



- مجهودات وعمل جاد

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تفخر بما قدمه جوالى وجوالات الجامعات من مجهودات وعمل جاد طوال أيام المعسكر وتركهم لبصمة واضحة بالجامعة، وأشار إلى أهمية العمل الجماعى وقدرات التحمل والمهام الصعبة التى يقوم بها الجوالون والجوالات، وأضاف رئيس الجامعة ان الجامعة تهتم بالأنشطة الطلابية وتسعى إلى تقديم المزيد منها خلال العام الدراسى.



- نشاط بالجامعة

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة شهدت نشاطًا كبيرًا ملحوظًا وملموسًا طوال هذه الفترة من خلال معسكر العمل الدولى كان فيه جوالو وجوالات الجامعات قدوة ومثلًا طيبًا لجميع طلاب الجامعات وخاصة جامعة جنوب الوادى وأشاد بزراعة ألف شجرة مؤكدًا أن كل شجرة تنمو وكل ورقة تخضّر تشهد على هذا الجهد الرائع من جوالي وجوالات الجامعات فى جامعة جنوب الوادي.