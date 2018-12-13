تأجيل إضراب فنيي الملاحة الجوية إثر الجلسة التفاضية مع الوزير

إثر جلسة تفاوضية بإشراف وزير النقل ووزير الشؤون الإجتماعية والطرف النقابي، تم تأجيل إضراب فنيي الملاحة التابع لديوان الطيران المدني والمطارات.





وقد أعلنت وزارة النقل أن حركة النقل الجوي بمطار تونس قرطاج الدولي تسير بنسقها الطبيعي، إثر تأجيل الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم الخميس 13 والجمعة 14 ديسمبر الجاري.



