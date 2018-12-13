تأجيل إضراب فنيي الملاحة الجوية إثر الجلسة التفاضية مع الوزير
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:53 م
مروى الجلاصي
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إثر جلسة تفاوضية بإشراف وزير النقل ووزير الشؤون الإجتماعية والطرف النقابي، تم تأجيل إضراب فنيي الملاحة التابع لديوان الطيران المدني والمطارات.
وقد أعلنت وزارة النقل أن حركة النقل الجوي بمطار تونس قرطاج الدولي تسير بنسقها الطبيعي، إثر تأجيل الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم الخميس 13 والجمعة 14 ديسمبر الجاري.
ويشار إلى بعض المصادر أفادت يوم أمس، بأنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كان قد أصدر أمرا بتسخير فنيي الملاحة الجوية للعمل يومي 13 و 14 ديسمبر الجاري، وذلك تحسّبا لتنفيذهم إضرابهم الذي كان مقرّرا لليوم و الغد.
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