لجنة من "التنمية المحلية" تشيد باستعدادات جنوب سيناء لمجابهة السيول

قال اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن لجنة من وزارة التنمية المحلية، تابعت استعدادات مدن المحافظة لمجابهة السيول وجميع مشروعات الحماية التي تمت والجاري تنفيذها على أرض المحافظة.





وأضاف عشماوي، أن اللجنة قامت أيضا بالمرور على جميع المخرات بالمحافظة، والبالغ عددهم 52 مخرا، كما تفقدوا أعمال الحماية بأودية زغرة وأم خشيب، وفي مدينة طابا تفقدوا أودية أم حيا وتوبيا والمراخ وفي سانت كاترين تفقدوا سد الاسباعية وسد سلاطة و2 بحيرة صناعية.





كما تفقد البرابيخ ومخرات السيول بمدينة رأس سدر وأيضا بحيرة بعبع وأودية الرحبه ومكتب بمدينة أبورديس وسد دارات وأم شيبه والحمر بمدينة أبوزنيمة.





وأكد أن اللجنة أشادت بتجهيزات غرفة عمليات المحافظة، كما أثنت على استعداد وجاهزية المحافظة لاستقبال السيول على مدار العام.





وشهدت محافظات جمهورية مصر العربية، حالة من الطقس السيئ ضربت عدد من المحافظات خاصة المحافظات الحدودية والساحلية، وأعلن المحافظون في المحافظات حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار ومواجهة السيول.



