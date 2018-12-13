لجنة من "التنمية المحلية" تشيد باستعدادات جنوب سيناء لمجابهة السيول
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:56 م
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قال اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن لجنة من وزارة التنمية المحلية، تابعت استعدادات مدن المحافظة لمجابهة السيول وجميع مشروعات الحماية التي تمت والجاري تنفيذها على أرض المحافظة.
وأضاف عشماوي، أن اللجنة قامت أيضا بالمرور على جميع المخرات بالمحافظة، والبالغ عددهم 52 مخرا، كما تفقدوا أعمال الحماية بأودية زغرة وأم خشيب، وفي مدينة طابا تفقدوا أودية أم حيا وتوبيا والمراخ وفي سانت كاترين تفقدوا سد الاسباعية وسد سلاطة و2 بحيرة صناعية.
كما تفقد البرابيخ ومخرات السيول بمدينة رأس سدر وأيضا بحيرة بعبع وأودية الرحبه ومكتب بمدينة أبورديس وسد دارات وأم شيبه والحمر بمدينة أبوزنيمة.
وأكد أن اللجنة أشادت بتجهيزات غرفة عمليات المحافظة، كما أثنت على استعداد وجاهزية المحافظة لاستقبال السيول على مدار العام.
وشهدت محافظات جمهورية مصر العربية، حالة من الطقس السيئ ضربت عدد من المحافظات خاصة المحافظات الحدودية والساحلية، وأعلن المحافظون في المحافظات حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار ومواجهة السيول.
تفاجئ هيئة الأرصاد الجوية العاملين والموظفين في القطاعات العامة والخاصة بحالة الطقس غدا يوم العطلة الرسمية الأسبوعية، حيث قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس في حالة تحسن ومستقر والغد سيكون أكثر استقرارا وتحسن.
وفي مداخلة تلفونية لـ"عبدالعال" مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أمس الأربعاء، أوضح أن الطقس يوم الجمعة سيكون شتوي دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا وخلال الساعات المبكرة من الصباح، لافتًا إلى أن هذا المناخ مناسب للسفر والتنزه خلال يوم عطلة إجازة نهاية الأسبوع.
وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية المسافرين على الطرق من الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، ناصحا بضرورة تطبيق تعليمات المرور والإقلال من السرعة على الطرق السريعة خاصة القريبة من المسطحات المائية والزراعية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 17 21
شبين الكوم 15 20
طنطا 14 20
دمنهور 13 20
الإسكندرية 13 19
بلطيم 13 19
مطروح 12 21
السلوم 10 19
سيوة 11 23
بورسعيد 15 20
دمياط 15 20
الزقازيق 15 20
الإسماعلية 15 21
السويس 15 22
العريش 14 20
رفح 13 20
رأس سدر 11 22
نخل 05 17
نويبع 16 21
طابا 14 20
كاترين 04 16
الطور 12 22
شرم الشيخ 14 24
الغردقة 11 23
مرسى علم 13 22
الفيوم 12 21
بني سويف 10 21
المنيا 10 22
أسيوط 09 22
سوهاج 09 22
قنا 10 23
الأقصر 10 23
أسوان 11 24
أبوسمبل 11 23
الوادى الجديد 09 22
شلاتين 16 25
أبو رماد 17 24
رأس حدربة 18 23
حلايب 19 23
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