إيسكو يسب جمهور ريال مدريد

سب الإسباني إيسكو ألاركون لاعب وسط ريال مدريد الإسباني جماهير فريقه عقب هتافاتها ضد في مباراة سيسكا موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا.





وعاش إيسكو ليلة صعبة شهدت خسارة فريقه أمام سيسكا موسكو بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا وتعرض لصافرات استهجان من جماهير فريقه الغاضبة.





وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن إيسكو سب الجماهير التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده، حيث قال لمشجعي الملكي في ملعب سانتياجو برنابيو "ماذا تريدون يا أبناء ....".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إيسكو قد يرحل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لصالح ضم إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويعاني إيسكو، هذا الموسم بشدة، ولا يعد من العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها المدرب سانتياجو سولاري، حيث لعب كأساسي مرتين فقط منذ تولي المدرب الأرجنتيني قيادة الملكي.

ورفض إيسكو ارتداء شارة قيادة ريال مدريد في مباراة سيسكا موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا.



