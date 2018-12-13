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النيابة تستعجل التحريات التكميلية بواقعة استيلاء مسؤول وحدة على 12 مليونا من مقررات الدعم

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:53 م
النيابة تستعجل التحريات التكميلية بواقعة استيلاء مسؤول وحدة على 12 مليونا من مقررات الدعم
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داليا عادل
 
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استعجلت نيابة باب الشعرية الجزئية برئاسة المستشار هيثم جمال، تحريات رجال المباحث التكميلية حول واقعة استيلاء مسئول وحدة على أموال الدعم.

 

وكشف تقرير لجنة وزارة التموين، لفحص السلع الخاص بواقعة، استيلاء مسئول بوحدة دعم المقررات التموينية بباب الشعرية، والذي تسلمته نيابة باب الشعرية الجزئية، أن المتهم استولى على ١٢ مليون جنيه من مقررات الدعم المسلمة إليه بفرع أحدى الشركات، وطرحها في السوق السوداء محققًا أرباحًا غير مشروعة، خلال عام واحد فقط.

 

وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت له عددا من التهم منها الاستيلاء على مقررات الدعم، والتربح.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة من ضبط المدعو "وائل ج. ع" مواليد 1987 – رئيس وحدة بيع فرع نصف جملة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم باب الشعرية، لاستيلائه على مقررات الدعم المسلمة إليه بالفرع وطرحها في السوق السوداء.

 

تم حصر إجمالى الأموال التي استولى عليها والتى قدرت بمبلغ 8 ملايين و318 ألف جنيه وقام بسداد مبلغ 500 ألف جنيه منها لحساب الشركة، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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