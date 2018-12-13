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الكشف عن مقبرة فرعونية في جبل السلسلة

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:42 م
الكشف عن مقبرة فرعونية في جبل السلسلة
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حسام زيدان
 
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قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة الأثرية السويدية العاملة برئاسة الدكتورة ماريانيلسون، في منطقة جبل السلسلة بكوم إمبو، كشفت عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر وذلك أثناء أعمال الحفر والتنقيب .

 

وأوضح وزيري أن المقبرة تقع على عمق 5 أمتار، وهي غير مزخرفة وتتكون من حجرة للدفن وحجرتين جانبتين.

 

وتعرضت المقبرة، لمحاولات الحفر خلسة مما جعلها مملوءة بالرمال والطمي وهو ما تسبب في عدم إمكانية تقييم الضررالذي لحق بها.

 

وكما تسببت المياة الجوفية التي ملأت المقبرة في الضرر على الغرف الداخلية والقطع الأثرية الموجودة بها.

 

ومن جانبه قال عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، إنه على الرغم من الحالة السيئة التي وجدت عليها المقبرة، إلا أنه تم الكشف بداخلها عن ثلاث توابيت مصنوعة من الحجر الجيري؛ اثنين منهما لرضيع والآخر لطفل صغير.

 

وتم الكشف أيضا عن مجموعة من الجعارين والتمائم، وبقايا هياكل عظمية لما يقرب من 50 شخصا نصفها تخص أشخاص بالغين والنصف الآخر لأطفال، مما يشير إلى وجود مجتمع متكامل وعائلاته كانت تعيش في تلك المنطقة.

 

ويقع جبل السلسلة على بعد 65 كيلو متر إلى شمال محافظة أسوان، حيث يضيق نهر النيل فتصبح كل ضفة جرفًا شديد الانحدار، وهناك كانت محاجر لقدماء المصريين استمرت منذ الأسرة الثامنة عشرة وحتى العصر اليوناني والروماني.

 

وجبل السلسلة اليوم هو أحد قرى مركز كوم إمبو التابع لمحافظة أسوان في مصر.


الكشف عن مقبرة فرعونية في جبل السلسلة
الكشف عن مقبرة فرعونية في جبل السلسلة
الكشف عن مقبرة فرعونية في جبل السلسلة
الكشف عن مقبرة فرعونية في جبل السلسلة
الكشف عن مقبرة فرعونية في جبل السلسلة
الكشف عن مقبرة فرعونية في جبل السلسلة
الكشف عن مقبرة فرعونية في جبل السلسلة
الكشف عن مقبرة فرعونية في جبل السلسلة
الكشف عن مقبرة فرعونية في جبل السلسلة
الكشف عن مقبرة فرعونية في جبل السلسلة
المزيد عن: مقبرة فرعونية مصطفى وزيرى جبل السلسلة
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