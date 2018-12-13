أسامة شرشر: إبراهيم سعدة كان شهيد الإخوان

قال أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة كان شهيدًا للإخوان، مؤكدًا أنه كان تقدم بطلب إحاطة من قبل لمجلس الوزراء، لإعادة الكاتب الراحل لأرض مصر، ورفعه من على قوائم الانتظار، خاصة وأنه كان أول من خاض حربًا ضد الإخوان، متسائلًا: "كيف يتم وضعه على قوائم الترقب والممنوعين من السفر".









وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، على هامش تشييع جثمان الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة من مسجد عمر مكرم، أن الراحل كانت أمنيته أن يموت ويُدفن في بلده مصر، وحينما عاد نفذت إرادة الله، لافتًا إلى أن الراحل كان صاحب مدرسة في الصحافة، وكان الوجه الآخر لموسى صبري في دار أخبار اليوم، وموافقه الجريئة تشهد بذلك.













وكان توفي الكاتب الصحفي المصري، إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع المرض.



