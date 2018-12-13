رئيس الوزراء: وجهنا دعوة لرئيس تنزانيا لزيارة مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الجميع منبهر بما يحدث في مصر من مشروعات قومية، مضيفا: "الوزراء في كل دول العالم منبهرين من اللي بيحصل في مصر".

وأشار "مدبولي"، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن المصريين يجب أن يكونوا فخورين بما يحصل في بلدهم، مضيفًا أن أفريقيا سوق مفتوح تماما لتواجد مصر والدول تعتبرنا شريكا استراتيجيا.

ولفت إلى أن مصر تسعى للتواجد في كل دول إفريقيا، وليس دولة بعينها، معلنا أنه نقل دعوة إلى رئيس تنزانيا لزيارة مصر موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد رحب كثيرا بالدعوة.