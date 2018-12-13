مران الأهلي.. "مؤمن وصالح" يشاركان.. وفتحي والشناوي وصلاح يواصلون التأهيل

قاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة جيما الاثيوبي التي تقام غدا الجمعة على استاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.





وشمل المران جانبا بدنيا وتدريبات الكرة، لتجهيز جميع اللاعبين للمباريات المقبلة، وشهد المران مشاركة صالح جمعة.





مؤمن زكريا يشارك في مران الغائبين عن مواجهة جيما الإثيوبي





شارك مؤمن زكريا، في مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة جيما الإثيوبي، واشتكى مؤمن من إصابة بإجهاد في العضلة الخلفية واكتفى بجلسات في "الجيم" عقب مواجهة طلائع الجيش الأخيرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر في بطولة الدوري العام.





ويستعد مؤمن للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي عقب انتهاء مباراة "جيما الأثيوبي" المقرر لها غداً ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





صلاح محسن يواصل التأهيل في الأهلي





بدأ صلاح محسن تدريبات الجري حول الملعب علي هامش مران اللاعبين الغائبين، وكان "محسن" قد اشتكى من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي والمباريات الرسمية.





وبدأ اللاعب تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.





تدريبات تأهيلية لـ"الشناوي وفتحي في "الجيم"





كما خضع أحمد فتحي، ومحمد الشناوي، جلسة في "الجيم" صباح اليوم تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، واشتكى فتحي من إصابة في العضلة الأمامية فيما تعرض الشناوي لإصابة في العضلة الضامة، ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي مكثف؛ تمهيدا لعودتهما من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.





وقام الشناوي وفتحي باستكمال تدريباتها التأهيلية في ملعب التتش عقب انتهاء جلسة «الجيم».



