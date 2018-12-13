أول تعليق لألمانيا على نجاة ماي من حجب الثقة

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن ارتياحه لنجاة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من حجب الثقة عنها في تصويت حزب المحافظين، مساء أمس الأربعاء.

فرصةً جديدة

وفي مقابلة مع محطة دويتشلاند فونك الإذاعية، قال ماس اليوم الخميس، إنه بهذه النتيجة " أمكن على اتجنب وقوع الفوضى الشاملة"، وتابع أن فرصةً جديدة لاحت الآن لتحصل ماي على الأغلبية التي تروج لها داخل البرلمان، لتأييد اتفاق الخروج المثير للجدل.

وطالب السياسي الاشتراكي بفعل كل ما يلزم لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، محذراً من مساوئ كبرى على صعيد الوظائف مثلاً في بريطانيا والاتحاد الأوروبي أيضاً إذا خرجت لندن دون اتفاق.

وقال ماس اإن لعمل على تجنب هذا الخروج " مسألة وعي بالمسؤولية" من الجانبين.

وفي الوقت نفسه، قال ماس إن "بلاده تجهز نفسها منذ فترة طويلة لاحتمال خروج بريطانيا دون اتفاق"، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء، أقر أمس الأربعاء قانونين آخرين تأهباً لرفض اتفاق الخروج في البرلمان البريطاني، وقال: "مستعدون لكل شيء".





اقتراع بسحب الثقة

ونجت ماي مساء أمس من اقتراع بسحب الثقة من قيادتها لحزب المحافظين، وصوت 200 نائب من الحزب الحاكم برفض سحب الثقة منها، مقابل تأييد 117 نائباً.

ولم يتضح بعد كيف ستمرر ماي اتفاق الخروج في البرلمان.

وتنعقد اليوم الخميس وغداً الجمعة قمة لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل لبحث خطط الخروج.