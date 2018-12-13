الاتحاد الأوروبى يعرض على "ماى" ضمانات إضافية للموافقة على "البريكست"

أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بأن التكتل على استعداد لبحث ما إذا كان يمكن توفير أي ضمانات إضافية للمملكة المتحدة بشأن الضمانات الأيرلندية والخطة المتفق عليها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لوكالة رويترز، أشارت المسودة، وهي وثيقة من ست نقاط، أنّ الاتحاد الأوروبي يستعد ليعرض على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم المساعدة في إقناع البرلمانيين المنقسمين في المملكة المتحدة بالموافقة على اتفاقهم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن الضمانات الجديدة لن تتغير أو تتناقض مع الاتفاقية.

ولم توافق دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 الأخرى حتى الآن على الكثير من البيان، وقالت مصادر دبلوماسية، إن الفقرة المتعلقة باستعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير مزيد من الضمانات للمملكة المتحدة من المرجح أن تتغير على مدار اليوم بسبب معارضة من أيرلندا وأعضاء آخرين في الكتلة.