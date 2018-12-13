"فيسبوك" يطلق ميزة تجعلك تشعر بالحزن
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 10:00 ص
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ماذا عن ميزة Life Events التي أطلقها الفيسبوك مؤخرا؟
حدث موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ميزة "Life Events" الخاصة بها، لإحياء ذكرى أصدقائك المتوفين، وذلك بالإضافة إلى اللحظات السعيدة.
ميزة تجعل المستخدم أكثر حزنا
وكتب ديفيد هاريس، مدير المنتجات بشركة "فيس بوك": "سمعنا أن العديد من الأشخاص يرغبون فى مشاركة أحداث الحياة الرئيسية وتذكرها، بما في ذلك اللحظات الصعبة مثل فقدان شخص عزيز عليه"، ووفقًا لهذا ستضم صفحة الذكريات الجديدة لـFacebook الناس المتوفين، وستجعل المستخدمين أكثر حزنًا.
وأضاف هاريس: "أحداث الحياة يجب أن تشمل كل الذكريات سواء كان الأمر يتعلق بمناسبات سعيدة أو رسمية أو حزينة، ومشاركة حدث حياتك على "فيس بوك" هو وسيلة لإعلان حالتلك الرئيسية لأصدقائك وعائلتك، وفقا لموقع "مترو" البريطاني.
دراسة توضح إطلاق الميزة
ووفقا لدراسة فقد كشف فيس بوك بعد إنضمام 1000 مستخدم أن شخصًا واحدًا من كل أربعة أشخاص ينشر أو قد ينشر لحظات صعبة أو خطيرة.
نبدة عن تأسيس مارك لشركة "فيسبوك"
في 2004 أطلق زوكربيرغ موقعًا جديدًا باسم thefacebook.com وكان الهدف من الموقع تطوير التواصل والتعارف بين طلاب جامعة هارفرد عبر صفحة لكل طالب تعبر عنه وعن شخصيته, لكن الموقع بدأ ينتشر تدريجيًا في مؤسسات تعليمية أخرى مثل جامعة كولومبيا وستانفورد ودارتماوثوسرعان ما وسع الموقع نشاطاته وبدأ ينتشر في الولايات المتحدة ككل باسمه الجديد Facebook.
ترك زوكربيرغ الجامعة لينتقل للعمل في مكتب فيسبوك الجديد في بالو آلتو بكاليفورنيا كمدير تنفيذي للشركة, وشهدت السنوات القليلة التالية انتشارًا هائلًا لموقع فيسبوك في كل العالم حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 600 مليون في سنة 2010 وهو ما دفع مجلة Times لمنحه لقب شخصية العام في تلك السنة واستمر بالانتشار حتى الآن.
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