‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد علاقة عاطفية دامت 6 سنوات.. مارادونا تطرده حبيبته بـ"فضيحة"

الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:39 ص
بعد علاقة عاطفية دامت 6 سنوات.. مارادونا تطرده حبيبته بـفضيحة
دييغو مارادونا - نجم كرة القدم الأرجنتيني
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
فضيحة عاطفية لنجم الكرة الأرجنتيني "دييغو  مارادونا" 
طردت حبيبة دييغو  مارادونا "نجم الكرة الأرجنتيني"، من المنزل الذي أشتراه لها من 6 سنوات وكتبه باسمها، وبعد قصة حب عنيفة كانت بينهما دامت 6 سنوات كاملة.

طرد الأسطورة
وكشفت تقارير إعلامية مؤخرا أن حبيبة مارادونا طردت أسطورة كرة القدم الأرجنتينية من المنزل الذي اشتراه لها وكان يسكن فيه معها.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الشابة روسيو أوليفا (28 عاما) أنهت علاقتها العاطفية مع حبيبها مارادونا، البالغ من العمر 58 عاما.

وتابعت أن مارادونا تعرض للطرد القاسي من منزل أوليفا، بالرغم من أنه اشتراه لها من ماله الخاص قبل فترة، مشيرة إلى أن مدرب فريق دورادوس المكسيكي الحالي يعيش أزمة عاطفية.

الخلافات بينهما
وشهدت العلاقة بين الطرفين سلسلة من الشجارات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعلهما ينهيان علاقتهما، بالرغم من أن مارادونا لم يكن يرغب في الفراق.

قصة شراء المنزل
وقال صحفي بإحدى الجرائد المحلية إن أسطورة كرة القدم كان قد أهدى منزلا فخما لحبيبته في منطقة بيلا فيستا بالعاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيرس.
المزيد عن: نجم كرة القدم منزل كرة القدم قصة حب قصة المنزل علاقة عاطفية شراء الاسطورة للمنزل سبب الانفصال دييغو مارادونا وحبيبته دييغو مارادونا الارجنتيني دييغو مارادونا حقيقة الانفصال
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
طلائع الجيش
x
19:00
مصر المقاصة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الإتفاق
x
16:30
الوحدة
الفتح
x
16:30
الفيصلي
الدوري الأوروبي
باوك سالونيكا - اليونان
x
19:55
باتي بوريسوف - روسيا البيضاء
مول فيدي - المجر
x
19:55
تشيلسي - إنجلترا
آرسنال - إنجلترا
x
22:00
كارباغ اغدام - إذربيجان
أوليمبياكوس - اليونان
x
22:00
ميلان - إيطاليا