بعد علاقة عاطفية دامت 6 سنوات.. مارادونا تطرده حبيبته بـ"فضيحة"

فضيحة عاطفية لنجم الكرة الأرجنتيني " دييغو مارادونا"

طردت حبيبة دييغو مارادونا "نجم الكرة الأرجنتيني"، من المنزل الذي أشتراه لها من 6 سنوات وكتبه باسمها، وبعد قصة حب عنيفة كانت بينهما دامت 6 سنوات كاملة.





طرد الأسطورة

وكشفت تقارير إعلامية مؤخرا أن حبيبة مارادونا طردت أسطورة كرة القدم الأرجنتينية من المنزل الذي اشتراه لها وكان يسكن فيه معها.





وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الشابة روسيو أوليفا (28 عاما) أنهت علاقتها العاطفية مع حبيبها مارادونا، البالغ من العمر 58 عاما.





وتابعت أن مارادونا تعرض للطرد القاسي من منزل أوليفا، بالرغم من أنه اشتراه لها من ماله الخاص قبل فترة، مشيرة إلى أن مدرب فريق دورادوس المكسيكي الحالي يعيش أزمة عاطفية.





الخلافات بينهما

وشهدت العلاقة بين الطرفين سلسلة من الشجارات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعلهما ينهيان علاقتهما، بالرغم من أن مارادونا لم يكن يرغب في الفراق.





قصة شراء المنزل