سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 13/12/2018

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، وسجلت العملة السعودية 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع، طبقًا للتحدثيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء، في بنك HSBC مسجلاً 4.78 جنيها.

أقل سعر للبيع الريال السعودي

بينما سجل الريال السعودي أقل سعر للبيع، في بنك مصر عند مستوى 4.77 جنيها.

وجاء سعر الريال السعودي في البنوك كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولي

4.74 جنيها للشراء

4.79 جنيها للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

4.76 جنيها للشراء

4.77 جنيها للبيع

سعر الريال السعودي في بنك البركة

4.68 جنيها للشراء

4.82 جنيها للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

4.75 جنيها للشراء

4.78 جنيها للبيع

قرار تحرير سعر الصرف

يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.





حدث تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، و الجدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليصل الى 5.9 مليار دولار (2.4 % من الناتج المحلى الإجمالي) فى السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة ب 19.8 مليار دولار ( 5.9 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .

وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار ( 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 2.8 مليار دولار (0.8 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .





ومن المتوقع تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018 / 2019 ليتراوح ما بين 1 - % 2 % من الناتج المحلى الإجمالي.